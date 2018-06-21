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Польский Сейм и немецкий Бундестаг отменили совместное заседание

Германия и Польша
01:42 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости мира: Совместное заседание руководства парламентов Польши и Германии не состоится.

Совместное заседание руководства польского Сейма и немецкого Бундестага, которое должно было состояться в четверг в замке Гамбах (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), отменено в связи с отказом по разным причинам ехать в Германию нескольких вице-маршалков польского парламента.

Об этом сообщил Информационный центр Сейма (СІЅ), сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Решение об отмене визита польской делегации в Германии принял маршал Сейма Марек Кухцинский, поскольку принять участие в запланированном заседании решило слишком малое количество вице-маршалков Сейма”, - говорится в заявлении СІЅ.

Как добавляется, политики, которые не решились ехать в Германию, причинами называли "важные события внутри страны".

Ранее вице-маршалок Сейма Рышард Терлецкий заявлял, что визит отменен не по политическим, а по техническим причинам. Он выразил надежду, что немецкая сторона поняла Варшаву.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий в среду убеждал, что отмена визита польских законодателей в Германию не имеет никакого отношения к совместному заявлению во вторник немецкого канцлера Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о намерении возможного создания совместной бюджетной еврозоны с 2021 года.

Кроме маршалка Кухцинского, президиум Сейма насчитывает еще пятеро вице-маршалков.

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Новости мира, Германия, Польша, СІЅ.
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