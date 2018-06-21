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Польша и Дания приняли решение по маршруту будущего газопровода Baltic Pipe

Трубопровод
12:31 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Варшава и Копенгаген выбрали так называемый "северный" маршрут прокладки Балтийского газопровода, который будет длиной 275 км с шельфа Норвежского моря в Польшу

Варшава и Копенгаген окончательно избрали один из двух вариантов прокладки Балтийского газопровода (Baltic Pipe) с шельфа Норвежского моря в Польшу.

Страны остановились на так называемом "северном" маршруте трубопровода, который будет пролегать через исключительную экономическую зону Швеции, а также датскую и польскую морские зоны. Об этом сообщил в Варшаве уполномоченный польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.

"С весны 2020 года мы перейдем к новой фазе реализации проекта, то есть будем строить этот газопровод, чтобы с октября 2022 года по нему пошел первый газ из Норвегии в Польшу в соответствии с подписанными контрактами", - сообщил Наимский.

По его словам, все разрешения на строительство газопровода будут получены в конце 2019 года - начале 2020 года.

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Наимский подчеркнул, что исполнитель проекта предложил трассу через датскую и польскую морские территории и исключительную экономическую зону Швеции длиной 275 км.

Он сообщил, что решение об отказе от так называемой "северной" трассы прокладки газопровода, который должен проходить через экономическую зону Германии, принято исключительно по техническим и экологическим соображениям, поскольку она была с большим количеством зигзагов, поэтому газопровод было бы сложнее строить.

Пропускная способность Baltic Pipe составит 10 млрд кубометров и этот газопровод будет эксплуатироваться 50 лет. Балтийский газопровод будет строить польская компания Gaz system и датская Energinet. Благодаря газопроводу с шельфа Норвежского моря газ будет попадать в Польшу, Данию, Швецию, а также на рынки соседних стран.

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Новости мира, Балтийский газопровод, Варшава, Копенгаген, Маршрут, Норвежское море, Польша.
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