Украденный в Германии 50-ти тонный кран обнаружился в Египте

Пропавший в немецком Штутгарте мобильный строительный кран весом почти 50 тонн через три месяца обнаружился в Египте.

Об этом сообщает Spiegel.

"Красный автомобиль весит 48 тонн, может двигаться со скоростью лишь до 55 км (в час), и, тем не менее, был украден. В Штутгарте воры украли в марте огромный мобильный кран со строительной площадки. Теперь, кажется, прояснилось, где оказался трофей. В Египте появился кран стоимостью 200 тысяч евро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на прошлой неделе свидетель известил полицию, что видел в порту Александрии транспортное средство. Очевидно, он был доставлен туда по морю. Полиция пока не комментирует детали этого дела, но в том, что речь идет о том самом кране, не сомневается.

Строительная компания, которой принадлежит кран, объявила вознаграждение в размере 5 тыс. евро за сведения о его местонахождении.