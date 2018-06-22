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Разногласия в миграционной политике: Зеегофер угрожает Меркель распадом коалиции

Хорст Зеегофер
00:47 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Глава МВД ФРГ предупредил Меркель об угрозе распада коалиции в случае его увольнения.

Глава МВД ФРГ, председатель баварского Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер предупредил канцлера Ангелу Меркель об угрозе распада правящей коалиции в случае его увольнения из-за разногласий по вопросу противодействия нелегальной миграции. Об этом он сообщает в интервью газете Passauer Neue Presse.

"Я председатель ХСС, одной из трех партий, образующих коалицию, и я действую при полной поддержке моей партии", — заявил он в интервью.

"Если бы в ведомстве федерального канцлера были недовольны работой министра внутренних дел, то нужно было бы распустить коалицию", — сказал Зеехофер.

"Было бы мировой премьерой, если бы уволили министра, который беспокоится за безопасность и порядок в своей стране", — считает он.

"ХСС тут борется за свои убеждения, это важнее, чем посты", — добавил Зеехофер.

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Новости мира, Ангела Меркель, Миграционная политика, Хорст Зеегофер, ХСС.
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