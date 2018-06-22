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Сирийские беженцы в Ливане: Меркель обещает помощь

Ангела Меркель
21:53 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Ангела Меркель пообещала помощь Ливану с сирийскими беженцами.

Немецкий канцлер Ангела Меркель пообещала Ливану поддержку в заботе более миллионом сирийских беженцев в этой ближневосточной стране.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Во время визита в Бейрут в пятницу, 22 июня, глава правительства ФРГ подчеркнула, что перед Ливаном стоят "невероятные задачи", а также отметила, что для возвращения беглецов от войны на родину там должны быть соблюдены "условия безопасности", отмечает агентство новостей AFP.

"Когда в страну с 4,5-миллионным населением прибывает еще более миллиона беженцев, несложно представить, насколько велика эта задача", - цитирует канцлера агентство dpa. Меркель, которая дома пытается решить спор в правительственной коалиции из-за миграционной политики, пообещала Ливану поддержку реформ.

Также она считает возможными инвестиции немецких компаний в Ливане в области энергетики и переработки отходов. Ее ливанский коллега Саад Харири взамен выступил за как можно быстрое возвращения беженцев домой "при условии безопасных предпосылок".

В прошлом году правительство ФРГ предоставило Ливану помощь в объеме 380 млн евро, а за переиод с 2012 года - на 1,2 миллиарда евро.

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Новости мира, Ангела Меркель, Беженцы, Германия, Ливан.
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