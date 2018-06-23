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Евросоюз введет меры, если США установят пошлины на авто из стран ЕС

ЕС
04:24 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Евросоюз ответит соответствующими ограничениями в случае установления США пошлин на автомобили.

Европейский союз (ЕС) введет соответствующие ограничения, если Вашингтон установит пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран ЕС. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ Еврокомиссии (ЕК), передает УНН.

“Если США введут пошлины, за этим последует установление эквивалентных ограничений со стороны всех нарушенных торговых партнеров”, — говорится в документе ЕК, который оказался в распоряжении агентства.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран Евросоюза, если сообщество не уберет торговые барьеры в отношении американских компаний.

В среду министр торговли США Уилбур Росс заявил, что Вашингтон изучает вопрос о том, следует ли вводить импортные пошлины на ввозимые в США из-за рубежа автомашины и запчасти. Он рассказал, что после беседы с американским лидером начал расследование с целью определить, угрожает национальной безопасности страны импорт автомобилей и автомобильных запчастей в США.

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Новости мира, Дональд Трамп, Европа, Евросоюз, ЕС, Пошлины, США, Экономика.
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