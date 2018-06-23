Президент Турции собирается сократить количество министерств

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет уменьшить количество министерств до 16 и ускорить процедуру принятия решений в следующем правительстве в случае победы на выборах в воскресенье.

Об этом Эрдоган заявил в четверг в интервью турецкому телевидению, передает Reuters.

«Когда я был премьер-министром, было 37 министерств. Мы сократили их количество до 26. Теперь мы уменьшим это число до 16», - подчеркнул президент.

Так, в частности, количество министерств, которые касаются экономических вопросов, будет сокращено с 6 до 3.

Как известно, турки на этих выходных будут голосовать на президентских и парламентских выборах одновременно. Эрдоган пытается продлить свое 15-летнее правление и сделать президентские полномочия еще больше, ведь «страна требует ответа на экономические и опасные вызовы».