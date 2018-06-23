Конфликт Сирии и Израиля: в ООН требуют прекратить военные действия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленному прекращению военных действий, возобновленных недавно на юго-западе Сирии.

Генсек ООН обеспокоен "существенными рисками" для безопасности во всем регионе, которые возникают в связи с действиями армии президента Сирии Башара Асада, отмечается в заявлении, опубликованном на сайте организации, передает DW.

В частности, согласно новостным сообщениям, сирийские правительственные силы 22 июня продолжили наступления на оппозицию, которая контролирует территорию "повышенного стратегического интереса" - недалеко от границы с Иорданией и Израилем, где несколько недель назад обострился конфликт между Сирией и Израилем вокруг Голанских высот.

Все стороны конфликта в Сирии должны соблюдать взятые в рамках международных гуманитарных соглашений обязательства, в частности по защите мирного населения и сохранению гражданской инфраструктуры, отмечается в заявлении.