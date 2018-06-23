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Польша пока не начало строительство "стены" на границе с Украиной и Беларусью

Свиньи
10:18 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский заявил, что решение по строительству заграждения на границе с Белорусью и Украиной из-за АЧС пока нет.

Новоназначенный министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский пока не видит смысла в строительстве заграждения на границе с Белорусью и Украиной с целью борьбы против АЧС.

Он заявил, что Варшава ожидает профессиональной оценки Европейского агентства безопасности пищевой продукции (EFSA), исходя из которой, будет принимать окончательное решение о том, будет ли строиться заграждение.

"Решение (по поводу строительства заграждения – прим. ред.) не принято... Я сейчас не вижу в этому смысла. Если ныне кто-то меня убедит, что в этом есть смысл, то я буду поддерживать его строительство, но пока что не вижу в этом большой необходимости", - отметил Ардановский.

Забор на границе с Украиной, Беларусью и РФ: Польша ожидает согласия ЕС

Он сообщил, что Польша обратилась в EFSA, чтобы этот европейский институт дал свою профессиональную оценку, будет ли заграждение эффективным противодействием для распространения АЧС. Министр отметил, что Варшава ждет ответа, от которого будет зависеть окончательное решение в вопросе строительства заграждения.

Как информировало агентство, президент Польши в конце декабря прошлого года подписал спецзакон о борьбе с АЧС, предусматривающий, в частности, и строительство заграждения длиной более 1 тыс. километров на границе с Беларусью и Украиной. Стоимость его строительства в течение 2018-2021 года должна была бы составлять 130 млн злотых (35 млн долл.). При этом в первый год функционирования средства ее содержания и обслуживания должны были бы достичь 190 млн злотых (более 51 млн долл.).

Всего в Польше с 2014 года зафиксированы128 очагов АЧС, при этом четыре последних - на этой неделе. Кроме того, за это время болезнь АЧС обнаружена у более 2,2 тыс. диких кабанов возле польско-белорусской границы, а также в окрестностях Варшавы.

Ардановский был назначен министром сельского хозяйства Польши несколько дней назад. Предыдущий министр Кшиштоф Юргель поддерживал идею строительства этого заграждения.

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Новости мира, Белорусь, Вспышка АЧС, Граница, Польша, Свиньи, Строительство заграждения, Украина.
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