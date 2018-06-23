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Президент Европарламента опасается уничтожения ЕС

Антонио Таяни
15:25 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Глава Европарламента предупредил об угрозе распада ЕС из-за разногласий по миграционной политике.

Президент Европейского парламента Антонио Таяни предостерег государства ЕС от проведения национальной политики в отношении миграции - это, по его словам, может привести к распаду блока.

Об этом он сказал в интервью изданию медиа-группы "Funke", сообщает Die Welt.

"Работа с миграционными вопросами не должна привести к уничтожению Европейского Союза", - сказал президент Европарламента Антонио Таяни.

"Если каждое государство-член будет действовать в соответствии со своими интересами, сообщество распадется", - добавил он.

Таяни отметил, что в вопросе миграционной политики государства ЕС не должны прибегать к национальным решениям. Он прямо призвал коалиционные немецкие партии договориться о политике в отношении беженцев, отметив, что стабильность Европы зависит от стабильности Германии.

Таяни также выступил против любых мер на внутренних границах ЕС. "Решение (миграционного кризиса - Ред.) заключается в эффективной защите внешних, а не внутренних границ", - добавил он.

В воскресенье в Брюсселе состоится неофициальный саммит ЕС по миграции с участием 16 государств Евросоюза, однако прорыва на нем не ожидается. Страны "Вышеградской четверки" - Венгрия, Чехия, Польша и Словакия - объявили бойкот этой встречи.

Канцлер Германии Ангела Меркель стремится договориться об общеевропейских мерах для преодоления миграционного кризиса, которые, как она надеется, смогут удовлетворить ее партнеров по коалиции Христианско-социальний союз.

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Новости мира, Антонио Таяни, Европарламент, ЕС, Миграционная политика, Распад ЕС.
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