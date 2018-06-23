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Население Западной Европы растет из-за миграции

Мигранты
17:04 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Природные и миграционные процессы влияют на демографические тенденции в Европе.

В то время, как население Западной Европы значительно увеличивается из-за миграции, количество жителей в Восточной Европе резко падает. Об этом заявили исследователи Австрийской академии наук (ÖAW) и Венского центра Витгенштейна, сообщает Kurier.at. В новой редакции "Европейского демографического списка данных" исследователи проанализировали демографические тенденции в Европе в период с 1990 по 2017 год. Эти тенденции определялись двумя факторами: естественным развитием населения в результате рождения и смерти и миграционных процессов.

Наибольший прирост населения наблюдался в Ирландии - 36% в основном из-за естественного изменения численности населения. Худший показатель - в Боснии и Герцеговине. Здесь ученые говорят об оттоке населения на 22%, вызванного миграцией. В других странах наибольший прирост населения зафиксирован в Швейцарии - 26% (в основном из иммигрантов), Норвегии - 24% (миграция и естественные причины примерно на одном уровне), Испании - 20% (из-за миграции), Франции - 18% (природный фактор немного превысил миграционный) и Швеции - 17% (больше из-за миграции). Больше всего сократилось число жителей в Болгарии, Латвии, Литве, Молдове, Боснии и Герцеговине, а также Косово - более чем на 20%. Чехия, Словакия и Словения - единственные страны этого региона, в которых количество жителей немного увеличилась (на 2-3%). Ученые отмечают, что почти все потери населения в Восточной Европе связаны с миграцией. "Миграционные движения стали движущей силой роста и уменьшения населения Европы", - сказал демограф Австрийской академии наук Томаш Соботка. В то время, как коэффициент рождаемости в Восточной Европе уже не значительно отличается от уровня рождаемости в странах Западной Европы, именно миграционные движения разделяют континент на две части, пояснил ученый.

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Новости мира, Восточная Европа, Западная Европа, Миграция, Население, Отток.
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