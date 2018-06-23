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В Британии требуют нового референдума по Brexit

Митинг в Лондоне
19:40 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Новый референдум по Brexit требуют участники 50-тысяного митинга в Лондоне, который организовала кампания "Голос народа" (People's Vote).

В субботу, 23 июня, во вторую годовщину референдума, на котором британцы проголосовали за выход своей страны из ЕС, тысячи людей вышли на протест в Лондоне с требованием провести новый всенародный опрос. Как сообщает BBC, люди требуют нового референдума по соглашению с ЕС о Brexit. Организаторы демонстрации – кампания "Голос народа" (People's Vote) – отмечают, что "соглашение еще не достигнуто" и "голос народа должен быть услышан".

Инициатива появилась, поскольку старшие министры правительства, Лиам Фокс и Дэвид Дейвис, утверждают, что Британия готова выйти из переговоров с ЕС вообще без никакого соглашения о будущих отношениях. Кое-кто из организаторов убеждает, что у британцев должен быть выбор – покинуть ЕС с соглашением, о котором договаривается правительство, или остаться в составе Евросоюза.

"Но самое важное, что это не только решение 650 политиков в Вестминстере... Brexit – это огромное дело, которое должны решать все 65 миллионов людей в стране, именно поэтому люди сегодня митингуют за народное голосование", - заявил Джеймс МакГрори из организации Open Britain. По предварительным оценкам, в демонстрации принимают участие 50 тысяч человек, сообщает The Guardian.

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Новости мира, "Голос народа" (People's Vote), Brexit, Британия, Лондон, Митинг.
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