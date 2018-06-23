Дипломат из Ватикана получил срок за детское порно

Суд Ватикана приговорил бывшего дипломата к 5 годам заключения за хранение и распространение детской порнографии. Подобное впервые случается в Ватикане. Обвиняемый признался, что распространял и хранил детскую порнографию в период "слабости" и кризиса, когда его перевели на работу в Вашингтон. По его словам, он "сбился со священнического пути, который на самом деле любил".

Судья заявил, что монсеньор Карло Альберто Капелла продолжал хранить детское порно даже после того, как был отозван из Вашингтона. В его смартфоне и аккаунтах обнаружили более 50 порнографических фотографий, фильмов и аниме. Суд завершился тем, что обвиняемый обратился с просьбой смягчить наказание.