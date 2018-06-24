Глава ЕП рассказал, к каким последствиям может привести кризис беженцев

Президент Европейского парламента Антонио Таяни считает, что кризис беженцев может привести к развалу Евросоюза.

Своими опасениями он поделился в интервью немецким СМИ накануне мини-саммита, посвященного проблеме нелегальной миграции, намеченного на воскресенье, пишет Zeit.

«Обхождение с иммиграционным вопросом не должно привести к разрушению Европейского Союза. Если каждое государство-член будет действовать только в соответствии со своими интересами, сообщество распадается», - сказал Таяни.

В интервью Таяни также обратился к немецким партиям консервативного блока – ХДС и ХСС – с призывом найти консенсус по политике в отношении беженцев, напомнив, что стабильность Европы зависит во многом от стабильности Германии. При этом он заметил, что выступает против закрытия внутренних границ.

Напомним, в воскресенье в Брюсселе собираются главы государств и правительств стран, наиболее затронутых проблемой беженцев и нелегальных мигрантов.