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Глава ЕП рассказал, к каким последствиям может привести кризис беженцев

Антонио Таяни
04:45 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Антонио Таяни убежден, что при решении проблемы беженцев нельзя исходить из «национальных» решений, нужна европейская стратегия.

Президент Европейского парламента Антонио Таяни считает, что кризис беженцев может привести к развалу Евросоюза.

Своими опасениями он поделился в интервью немецким СМИ накануне мини-саммита, посвященного проблеме нелегальной миграции, намеченного на воскресенье, пишет Zeit.

«Обхождение с иммиграционным вопросом не должно привести к разрушению Европейского Союза. Если каждое государство-член будет действовать только в соответствии со своими интересами, сообщество распадается», - сказал Таяни.

В интервью Таяни также обратился к немецким партиям консервативного блока – ХДС и ХСС – с призывом найти консенсус по политике в отношении беженцев, напомнив, что стабильность Европы зависит во многом от стабильности Германии. При этом он заметил, что выступает против закрытия внутренних границ.

Напомним, в воскресенье в Брюсселе собираются главы государств и правительств стран, наиболее затронутых проблемой беженцев и нелегальных мигрантов.

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Новости мира, Антонио Таяни, Беженцы, Европа, Европарламент, Евросоюз, Политика.
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