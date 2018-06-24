В Грузии реорганизуют правительство

Между руководством правящей партии "Грузинская мечта" и премьер-министром Мамукой Бахтадзе после трехдневных консультаций достигнуто принципиальное соглашение о реорганизации правительства, заявил в воскресенье журналистам председатель парламента Грузии, исполнительный секретарь правящей партии Ираклий Кобахидзе.

"Мы согласовали структуру малого правительства. Речь идет о сокращении числа министерств с 14 до 11. На будущей неделе в парламенте будут рассмотрены структурные изменения в правительстве", - сказал И.Кобахидзе. При этом он не стал называть министерства, подпадающие под сокращение, заявив, что об этом премьер-министр М.Бахтадзе сообщит лично.

"На этом этапе мы не рассматривали кандидатов в министры нового правительства. Консультации по этому поводу начнутся после завершения в парламенте процедуры структурных изменений в правительстве", - сказал И.Кобахидзе.

Между тем в грузинских СМИ со ссылкой на парламентские источники сообщается об упразднении министерств культуры и спорта, делам беженцев и экономики. Их функции будут перераспределены в другие министерства. Несколько дней назад подал в отставку премьер-министр Георгий Квирикашвили, назвав причину своего решения разногласия с руководством правящей партии. Кандидатом на пост премьера "Грузинской мечтой" был выдвинут М.Бахтадзе, работавший на должности министра финансов. На этой неделе парламент утвердил его в должности премьера, объявив исполняющему обязанности правительству вотум доверия. Новый премьер пообещал представить через 2-3 недели новый состав своего кабинета министров после утверждения структурных изменений в нем.