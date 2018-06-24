Переходной период после Brexit может быть продлен

Британский министр внешней торговли Лиам Фокс не исключил продления переходного периода после выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщает Sky News.

"Если переходный период должен быть расширен по техническим причинам ... например, другая страна не смогла ратифицировать соглашение или у нас не хватит технических средств. В этом не будет ничего страшного. Я 40 лет ждал этого события, мы сможем подождать еще пару месяцев", - сказал Лиам Фокс.

Напомним, марш против выхода Великобритании из Евросоюза в Лондоне посетили более 100 000 человек, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на общественную организацию People's Vote UK, которая организовала мероприятие.