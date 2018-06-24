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Переходной период после Brexit может быть продлен

Brexit
14:16 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Технические причины могут продлить переходный период после выхода Великобритании из состава Евросоюза.

Британский министр внешней торговли Лиам Фокс не исключил продления переходного периода после выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщает Sky News.

"Если переходный период должен быть расширен по техническим причинам ... например, другая страна не смогла ратифицировать соглашение или у нас не хватит технических средств. В этом не будет ничего страшного. Я 40 лет ждал этого события, мы сможем подождать еще пару месяцев", - сказал Лиам Фокс.

Напомним, марш против выхода Великобритании из Евросоюза в Лондоне посетили более 100 000 человек, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на общественную организацию People's Vote UK, которая организовала мероприятие.

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Новости мира, Brexit, Великобритания, Выход, Евросоюз, Лиам Фокс.
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