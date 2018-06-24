Ягланд будет просить Путина помиловать Сенцова

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд в понедельник, 25 июня, подаст официальную просьбу к президенту России Владимиру Путину о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает наказание в российской колонии. Об этом сообщает DW.

"В понедельник Ягланд подаст прошение о помиловании Сенцова", - сообщил директор департамента коммуникаций, заместитель генсекретаря СЕ Даниэль Гольтген. Он также отметил, что генсек как руководитель СЕ имеет право это сделать согласно Европейской конвенции по правам человека.

В Кремле пока не подтвердили просьбу о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова от генерального секретаря Совета Европы Турбьорна Ягланда, который заявил, что осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова должны помиловать, и готов лично подать соответствующую просьбу.