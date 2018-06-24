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Земан может назначить новое правительство Чехии 26-27 июня

Милош Земан
18:35 Сегодня Телеграф

Новости мира: Президент Чехии, Милош Земан, назначит новое правительство в ближайшие дни.

Новое двухпартийное правительство Чехии может быть назначено 26-27 июня, после восьми месяцев политической нестабильности, пришедшей за выборами в октябре прошлого года.

Об этом заявил президент Чехии Милош Земан для Blesk, передает Европейская правда.

Последним препятствием для формирования правительства было неприятие Земаном кандидата от социал-демократов Мирослава Похе на должность министра иностранных дел. Земан провел встречу с Похе, после которой подтвердил, что его кандидатура не будет утверждена.

Похе Земан предлагает должность заместителя министра. Само министерское кресло может временно оставаться вакантным.

"Вся Европа сейчас решает миграционный кризис. Было бы хорошо, если бы министром иностранных дел был человек, который будет занимать позицию Чешской республики, а не, например, позицию господина президента Макрона, который нам угрожает санкциями, если на своей территории мы не разместим мигрантов", - отметил президент.

Правительство Чехии договорились сформировать движение ANO премьер-министра Андрея Бабиша и Социал-демократическая партия. Однако этим партиям не хватает депутатов для большинства в парламенте и для получения вотума доверия необходима поддержка пророссийских коммунистов. Они также протестовали против кандидатуры Похе.

Бабиш планирует внести в повестку дня парламента вопрос о вотуме доверия 11 июля.

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Новости мира, АНО, Милош Земан, Мирослав Похе, Чехия.
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