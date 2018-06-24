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Миграционный кризис: ЕС принял 1,65 млн нелегальных мигрантов за 4 года

Мигранты у берегов Испании
19:02 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: В Евросоюз за 4 года прибыло более 1,65 млн нелегальных мигрантов.

Более 1,65 млн официально зарегистрированных нелегальных мигрантов прибыли в Евросоюз с 2015 года по июнь 2018 года, из них расселены из пограничных стран ЕС лишь порядка 35 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС.

Суммарные цифры по всем трем Средиземноморским коридорам (Восточному, Центральному, Западному - ред.) демонстрируют значительное сокращение потока мигрантов, который составил 1,05 млн человек в 2015 году, 374 тыс. человек в 2016 году, 184,7 тыс. - в 2017 и 50,3 тыс. - в первом полугодии 2018 года. В сумме это составляет свыше 1,65 млн человек.

По своим квотам ЕС смог расселить чуть более 2% от всех прибывших и официально зарегистрированных нелегалов.

Еврокомиссия смогла вернуть домой только порядка 22 тыс. беженцев из Ливии.

Кроме того премьер Люксембурга Ксавье Беттель по прибытии на неформальный саммит 16 стран ЕС, созванный Еврокомиссией для обсуждения миграционного кризиса, заявил, что Евросоюз должен начать создавать центры приема мигрантов под эгидой ООН за пределами своей территории, в сопредельных странах.

"Мы должны сделать так, чтобы люди, обращающиеся за убежищем в той или иной стране, там и оставались. Беженцы не могут сами выбирать себе страну, где потом подавать заявление. И в этом, я думаю, мы все должны едины", - отметил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.

Европейский союз (ЕС) должен закрыть свои внешние границы, обеспечив перемещение мигрантов только через пограничные КПП, и вести активную работу с третьими государствами, которые могли бы принять беженцев. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Итальянское правительство в свою очередь подготовило документ под названием "Многоуровневая европейская стратегия" по миграционной политике, которая будет представлена партнерам по Европейскому союзу (ЕС). Об этом объявил в воскресенье премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

По словам Конте, в этой стратегии указываются 10 задач, решение которых актуально с учетом создавшихся в Европе условий, когда на определенные страны, включая Италию, ложится основное бремя по приему мигрантов.

"Я вам гарантирую, что подход к теме (миграции- ред.) претерпит кардинальные изменения", - сказал Конте.

По его словам, итальянская стратегия предполагает "структурное решение проблемы, как того требуют граждане".

Он также подтвердил, что главная задача Рима - добиться пересмотра Дублинских соглашений, согласно которым обязанности по приему мигрантов ложатся на страну, куда они прибывают.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что миграционный кризис в ЕС перерос в политический и добавил, что Европа с 2015 года испытывала и продолжает испытывать в настоящее время сильное давление со стороны миграционных потоков.

"На мой взгляд, следует придерживаться простых и четких решений для урегулирования кризиса", - отметил он.

Как сообщалось ранее, главы государств и правительств большинства стран Евросоюза соберутся в воскресенье в Брюсселе, чтобы в очередной раз попытаться урегулировать миграционную кризис. Сейчас это одна из самых острых проблем ЕС, которая, в том числе, стала причиной выхода из общества Великобритании (Brexit).

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Новости мира, ЕС, Мигранты, Миграционная политика, Саммит.
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