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В Турции завершилось голосование на досрочных выборах

Подсчет голосов
19:29 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Отмечается, что избиратели проголосовали на 180 065 участках.

В Турции завершилось голосование на досрочных выборах президента и парламента 27-го созыва.

По данным Высшей избирательной комиссии Турции, голосование завершилось в 17:00 по местному времени, сообщает Анадолу.

"Доставленные в Турцию бюллетени с 123 избирательных участков в 60 странах мира будут пересчитаны вместе с остальными голосами", - говорится в сообшении.

Как сообщалось ранее, свыше 56 миллионов граждан зарегистрировались, чтобы отдать свой голос на досрочных президентских и парламентских выборах.

Как известно, в соответствии с результатами референдума 2017 года новый президент Турции будет иметь более широкие полномочия.

Раньше действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае победы на выборах намеревается уменьшить количество министерств и ускорить процедуру принятия решений в правительстве.

Кандидатуры на пост президента Турции выдвинули шесть человек. В их числе: Реджеп Тайип Эрдоган - кандидат от «Народного альянса», который был сформирован Партией справедливости и развития и Партией националистического действия (MHP); кандидат от Республиканской народной партии (CHP) Мухаррем Индже и находящийся в заключении кандидат от Демократической партии народов (HDP) Селахаттин Демирташ.

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Новости мира, Выборы парламента, Голосование, Президентские выборы, Турция.
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