Макрон теряет поддержку французов

По результатам опроса Французского института общественного мнения (IFOP) популярность французского президента Эммануэля Макрона достигла нового минимума. Об этом сообщает Journal du Dimanche.

Лишь 40% французов поддерживают политику президента и выражают ему свое хорошее отношение.

Заметим, что для Франции это не является абсолютным антирекордом: после одного года у власти Франсуа Олланд имел лишь 26%, а Николя Саркози - 36%.

Как сообщалось ранее, слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в Италии нет проблем с мигрантами является проявлением высокомерия, об этом заявил итальянский вице-премьер и глава МВД Сальвини.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает введение финансовых санкций против стран, которые отказываются принимать просителей убежища.