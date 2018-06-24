Макрон теряет поддержку французов
Новости мира: По данным исследования, рейтинг Макрона установил новый антирекорд.
По результатам опроса Французского института общественного мнения (IFOP) популярность французского президента Эммануэля Макрона достигла нового минимума. Об этом сообщает Journal du Dimanche.
Лишь 40% французов поддерживают политику президента и выражают ему свое хорошее отношение.
Заметим, что для Франции это не является абсолютным антирекордом: после одного года у власти Франсуа Олланд имел лишь 26%, а Николя Саркози - 36%.
Как сообщалось ранее, слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в Италии нет проблем с мигрантами является проявлением высокомерия, об этом заявил итальянский вице-премьер и глава МВД Сальвини.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает введение финансовых санкций против стран, которые отказываются принимать просителей убежища.