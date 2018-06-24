Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 24.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: 25 июня т.н. "суд" рассмотрит ходатайство о досрочном освобождении Балуха
25 июня т.н. "суд" рассмотрит ходатайство о досрочном освобождении Балуха
Новости: В Турции завершилось голосование на досрочных выборах
В Турции завершилось голосование на досрочных выборах
Новости: Польша 0:0 Колумбия: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Польша 0:0 Колумбия: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Новости: Меган Маркл носит обувь на два размера больше
Меган Маркл носит обувь на два размера больше
X

Совет Европы о нападении на лагерь ромов во Львове: Мы в ужасе

ЕС
21:00 Сегодня Телеграф

Новости мира: Совет Европы требует быстрого и прозрачного расследования инцидента.

Совет Европы осудил нападение на лагерь ромов во Львове и требует прозрачного и быстрого расследования инцидента.

Об этом заявил пресс-секретарь генсека СЕ Даниэль Гольтген в своем Twitter, передает Европейская правда.

"Мы осуждаем нападение на ромов, о чем сегодня сообщила полиция. Мы в ужасе, что на этот раз одного человека убили. Мы ожидаем полного и прозрачного расследования без промедления", - написал он.

Как сообщалось, в субботу поздно вечером в результате нападения злоумышленников на лагерь ромов на улице Трускавецкой на окраине Львова один человек погиб, четверо получили травмы.

Полиция заявила, что задержала всех нападавших на ромское поселение - семерых парней в возрасте 16-17 лет, жителей Львова.

Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения.

По факту нападения открыто уголовное производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ‑ умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Нападавшим грозит до 15 лет тюрьмы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Даниэль Гольтген, ЕС, Львов, Ромы, Совет Европы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Переходной период после Brexit может быть продлен В Грузии реорганизуют правительство СМИ: Минобороны Британии требует от Мэй 20 млрд фунтов

Последние новости

Украинец Кобец сыграет за Чикаго в Летней лиге НБА О чем говорят морщины на вашем лице Теперь компании Audi и Hyundai будут сотрудничать
Сегодня читают
01 Англия разгромила Панаму на ЧМ-2018
02 Бокс. Малиновский досрочно выиграл бой у Оробьйо
03 Шестерых фанатов сборной Мексики убили во время матча ЧМ-2018
04 Украинец Постол проиграл бой за звание претендента на титул WBC
05 ЧМ-2018. Шедевральный гол Крооса принес победу Германии над Швецией (Видео)
Новости сегодня
21:12 Естественная красота: Белла Хадид украсила обложку модного глянца
21:11 Футбольная команда пропала без вести в таиландской пещере Кхао Луанг
21:04 Колоритные снимки из жизни канадской глубинки конца XIX - начала ХХ века (Фото)
21:03 И смех, и слезы: девушки и женщины, которые перестарались с гламуром
20:52 Музыкальная группа REFINDERS выпустила свой первый альбом (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Макрон теряет поддержку французов
Макрон теряет поддержку французов
Новости: Украина должна выплатить $43 млрд к апрелю 2019 года
Украина должна выплатить $43 млрд к апрелю 2019 года
Новости: Трамп предлагает немедленно высылать мигрантов обратно
Трамп предлагает немедленно высылать мигрантов обратно
Новости: Мила Йовович высказалась о политической ситуации в США
Мила Йовович высказалась о политической ситуации в США
Добавить комментарий
0