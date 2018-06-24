На выборах в Турции побеждает Эрдоган

Нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его Партия справедливости и развития по результатам подсчета 90% одерживают победу на президентских и парламентских выборах.

По последним показателям, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 53.5%, его ближайший соперник, кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии Мухаррем Индже – 30,3%. С большим отрывом следует еще один политик – кандидат в заключении от Демократической партии народов Селахаттин Демирташ с результатом – 7,6%.

На выборах в парламент, Партия справедливости и развития получила 43,15%, Республиканская народная партия – 22,27%. 10-процентный барьер преодолела оппозиционная Партия националистического движения и Народная демократическая партия.