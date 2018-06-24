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На выборах в Турции побеждает Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган
22:59 Вс, 24 Июнь 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: Как известно, сегодня в Турции состоялось голосование на досрочных выборах президента и парламента 27-го созыва, в настоящее время продолжается подсчет голосов.

Нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его Партия справедливости и развития по результатам подсчета 90% одерживают победу на президентских и парламентских выборах.

По последним показателям, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 53.5%, его ближайший соперник, кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии Мухаррем Индже – 30,3%. С большим отрывом следует еще один политик – кандидат в заключении от Демократической партии народов Селахаттин Демирташ с результатом – 7,6%.

На выборах в парламент, Партия справедливости и развития получила 43,15%, Республиканская народная партия – 22,27%. 10-процентный барьер преодолела оппозиционная Партия националистического движения и Народная демократическая партия.

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Новости мира, Выборы, Подсчет голосов, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция.
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