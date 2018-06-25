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Ряд стран проигнорировали встречу ЕС по миграционному кризису

Евросоюз
06:56 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: В Брюсселе лидеры 16 стран Евросоюза обсудили миграционный кризис.

В Брюсселе проходит встреча лидеров 16 стран Евросоюза, которые обсуждают миграционный кризис.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что миграционный кризис перерос в политический, сообщает Euronews.

Отношение к миграции вызывает разногласия как внутри страны между политическими партиями, так и между странами союза. Страны юга Европы, которые стоят первыми на пути миграционного потока, упрекают более богатый север в нежелании оказывать им достаточную помощь и защиту внешних границ Евросоюза. Встречу проигнорировали страны Вышеградской четверки - Венгрия, Польша, Словакия и Чехия, которые выступают за более жесткую миграционную политику.

Споры относительно миграционной политики обострились после того, как новое правительство Италии отказался впустить в свои порты судно неправительственной организации «SOS Средиземноморья» с подобранными в море нелегальными мигрантами на борту. Такое же решение было принято насчет судна «Лайфлайн», зафрахтованного немецкой неправительственной организацией.

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Все по теме:

Новости мира, Брюссель, Европа, Евросоюз, ЕС, Мигранты, Миграционный кризис, Политика.
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