Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 25.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Ряд стран проигнорировали встречу ЕС по миграционному кризису
Ряд стран проигнорировали встречу ЕС по миграционному кризису
Новости: Россия признает Сенцова гражданином Украины
Россия признает Сенцова гражданином Украины
Новости: Стаховский - победитель турнира в Илкли
Стаховский - победитель турнира в Илкли
Новости: Фермер из Китая нашел окаменелости юрского периода
Фермер из Китая нашел окаменелости юрского периода
X

Летняя сессия ПАСЕ начинается в Страсбурге

ПАСЕ
08:54 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Среди вопросов, которые поднимут на летней сессии ПАСЕ: избрание нового президента Ассамблеи, Сирия, беженцы и преследование геев в Чечне.

В Страсбурге стартует летняя сессия ПАСЕ, на которой будет избран новый президент Ассамблеи. Об этом сообщает пресс-служба Ассамблеи.

"ПАСЕ планирует избрать своего нового президента на летней сессии в Страсбурге (25-29 июня 2018 года). Высокопоставленные лица, которые выступят перед членами, - премьер-министры Хорватии и Словакии, а также министр иностранных дел Люксембурга", - сообщила пресс-служба. Кроме того, вице-премьер-министр и министр иностранных и европейских дел Хорватии обратится к Комитету министров. Также планируется обмен мнениями с Генеральным секретарем организации.

"Среди вопросов, стоящих на повестке дня - защита правозащитников, а также новые ограничения деятельности НПО в государствах-членах", - указали в пресс-службе.

Ассамблея на летней сессии будет обсуждать гуманитарную ситуацию беженцев в соседних с Сирией странах и проведет совместные дебаты относительно внеочередной обработки заявлений о предоставлении убежища и создания безопасных условий для беженцев за рубежом, а также последствия воздействия внешних аспектов прав человека в ЕС на убежище и миграционную политику, с участием министра по вопросам иммиграционной политики Греции.

Кроме того, на сессии пойдет речь о принудительных браках в Европе и баланс между наилучшими интересами ребенка и необходимостью единства семьи. Также в повестке дня рассмотрение ситуации относительно преследования представителей ЛГБТ в Чеченской Республике, умышленное уничтожение и незаконная торговля культурным наследием и женщины в экономике. На утверждение Бюро Ассамблеи в повестку дня предложено добавить срочное обсуждение "Угрозы здоровью и жизни украинских заключенных в Российской Федерации и оккупированном Крыму". Решение о проведении этих дебатов будет принято утром в понедельник.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Ассамблея, Дебаты, ПАСЕ, Сессия, Страсбург.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

В Турции завершилось голосование на досрочных выборах Миграционный кризис: ЕС принял 1,65 млн нелегальных мигрантов за 4 года Земан может назначить новое правительство Чехии 26-27 июня

Последние новости

Смех до упаду: все проблемы рашаемы В Калифорнии бушуют лесные пожары Прогноз на бой Джошуа - Уайлдер от Владимира Кличко
Сегодня читают
01 Япония и Сенегал сыграли вничью на ЧМ-2018
02 ЧМ-2018: Колумбия в ярком стиле разгромила Польшу (Видео)
03 ФИФА открыла дисциплинарное дело против представителей сборной Германии
04 Мужское либидо разбудит трава
05 О чем говорят морщины на вашем лице
Новости сегодня
09:35 В газовых хранилищах Украины 11 млрд кубометров газа
09:32 Сестра Неймара потеряла сознание во время матча ЧМ-2018
09:22 Сегодня в мире отмечается День моряка
09:14 В Греции произошло землетрясение
09:11 Скоро рассвет: красота рассветов со всей планеты (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На выборах в Турции побеждает Эрдоган
На выборах в Турции побеждает Эрдоган
Новости: Летняя сессия ПАСЕ начинается в Страсбурге
Летняя сессия ПАСЕ начинается в Страсбурге
Новости: Торговая война между США и Китаем продолжается
Торговая война между США и Китаем продолжается
Новости: Рецепт дня: шашлычки из лосося с чесночным соусом
Рецепт дня: шашлычки из лосося с чесночным соусом
Добавить комментарий
0