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СМИ: Коалиция Эрдогана получит более 50% в парламенте

Выборы в Турции
10:11 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: По информации СМИ Партия Справедливости и Развития Р. Эрдогана получит в парламенте 293 мандата плюс 49 мандатов от партнеров по коалиции.

Партия справедливости и развития президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам выборов получит чуть менее 50% мест в парламенте, однако все же сможет его контролировать благодаря партнеру по коалиции, свидетельствуют предварительные результаты голосования, опубликованные местными СМИ.

Так, согласно имеющейся информации, Партия справедливости и развития может рассчитывать на 293 депутата в 600-местном парламенте. В то же время, ее партнёр по "Народному альянсу" - Партия националистического движения - обеспечит ещё 49 мест. Альянс оппозиции получит 191 место, а ещё 67 мест - у поддерживающей курдов и другие нацменьшинства Демократической партии народов.

Ранее глава государства объявил со ссылкой на неофициальные данные о своём переизбрании, а также о победе своих сторонников на парламентских выборах. Официальные результаты парламентских и президентских выборов будут предоставлены властями Турции позже.

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Новости мира, Выборы, Парламент, ПСР, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция.
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