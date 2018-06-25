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Эрдоган выиграл президентские выборы

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Реджеп Эрдоган
09:56 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: После обработки 97,7% бюллетеней Высшая избирательная комиссия Турции заявила о победе действующего президента Р. Эрдогана на выборах.

Председатель Высшей избирательной комиссии Турции Сади Гювен заявил, что действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган набрал абсолютное большинство голосов на досрочных президентских выборах по итогам обработки 97,7% бюллетеней. Об этом сообщает Anadolu. По словам С. Гювена, обработано 97,7% бюллетеней, а еще необработанные бюллетени уже никак не смогут повлиять на итоги выборов. Таким образом, председатель ЦИК признал победу Р. Эрдогана.

Также С. Гювен заявил, что в ходе досрочных парламентских выборов пять политических партий преодолели 10-процентный барьер и будут представлены в высшем законодательном органе страны. Речь идет о Партии справедливости и развития, Партии националистического движения, Народно-республиканской партии, Партии демократии народов и Хорошей партии. Ранее о своей победе заявил сам Р. Эрдоган.

В Турции один из самых высоких в мире проходных барьеров, для попадания в парламент необходимо набрать 10% голосов избирателей. После этих выборов Турция переходит к президентской форме правления, что было закреплено на референдуме в прошлом году. Согласно внесенным в Конституцию изменениям, президент страны получит очень широкие полномочия - он будет возглавлять правительство страны и назначать на должности министров без согласия парламента. Также он будет назначать руководителей спецслужб и армии. Р. Эрдоган был премьер-министром в течение 11 лет, прежде чем стать президентом в 2014 году.

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Новости мира, Выборы, Парламент, Победа, Реджеп Эрдоган, Турция.
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