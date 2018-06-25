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Антимусульманских радикалов задержали во Франции

Полиция Франции
11:10 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Задержание членов антимусульманской группировки провели по всей Франции, у них было изъято оружие.

Во Франции задержаны десять человек, которые, предположительно, планировали атаки на мусульман. Задержанные подозреваются в связях с праворадикалами, сообщает DW.

Полиция провела задержания по всей Франции, два из них произошли на Корсике. При обыске у подозреваемых было изъято оружие, в числе задержанных - предполагаемый лидер группировки. Следствие устанавливает, насколько далеко они продвинулись в своих планах о нападениях. По его версии, задержанные собирались совершить атаки на радикально настроенных имамов, исламистов, которые вышли из тюрьмы, и на женщин в традиционной одежде. Французские спецслужбы следили за группой подозреваемых, после задержаний министр внутренних дел страны Жерар Колон поблагодарил спецслужбы за работу.

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Новости мира, Антимусульмане, Задержание, Полиция, Радикалы, Франция.
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