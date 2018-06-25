Лидеры ЕС не достигли широкого соглашения по вопросу беженцев

Лидеры ЕС, которые в воскресенье провели мини-саммит, не достигли широкого соглашения по вопросу расселения беженцев, передает Reuters.

Шестнадцать лидеров ЕС встретились на экстренных переговорах в Брюсселе в воскресенье, надеясь достичь соглашения для саммита всех 28 государств 28-29 июня.

Как отмечается, лидеры стран ЕС будут поддерживать дальнейшее ужесточение своих внешних границ и давать больше денег иностранным странам, чтобы люди не могли попадать в Европу по воде. Но они не могут договориться о том, как расселить тех лиц, которые смогли добраться до Европы и ищут убежища, пишет издание.

При этом издание EURACTIV отмечает, что по результатам мини-саммита в воскресенье не было объявлено никаких результатов, но источники заявили, что дискуссии в основном касались предложения премьер-министра Италии Джузеппе Конте, который отказывается принимать больше мигрантов, пересекающих Средиземное море.

Конте приехал в Брюссель с программой с 10 пунктами под названием "Европейская многоуровневая стратегия по миграции", которую он, как сообщается, написал сам.

В плане, как указано, предусматриваются центры защиты мигрантов в транзитных странах, укрепление внешних границ ЕС, "преодоление" Дублинской системы предоставления убежища, избавление от ответственности первой страны, в которую прибыли мигранты, и создание центров защиты в большем количестве стран (не только в Италии и Испании).

При этом канцлер Германии Ангела Меркель признала, что на саммите ЕС 28-29 июня вряд ли удастся выработать широкое соглашение.

"Мы знаем, что, к сожалению, на заседании Евросовета у нас не будет решения проблемы миграции в полной мере", - цитирует Меркель EURACTIV.

При этом Меркель заявила, что будет искать возможности заключения прямых соглашений по миграции с отдельными государствами ЕС.

"Будут двусторонние и трехсторонние соглашения относительно того, как мы можем помочь друг другу, а не всегда ждать всех 28 членов", - цитирует Меркель Reuters.