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Войска НАТО задержит паспортный контроль

НАТО
12:03 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Войска НАТО не смогут противостоять России из-за ненадежной инфраструктуры и европейской бюрократии, которая обязывает военных проходить паспортный контроль.

Россия успеет захватить страны Балтии, пока штаб армии США будет заполнять 17 форм, необходимых для переброски передовых войск НАТО с территории Германии в Польшу. К таким выводам пришли специалисты Пентагона по итогам симуляции военного противостояния стран ЕС и России. Белый дом провел как минимум одни подобные учения, передает The Washington Post. До вторжения России в Украину у Пентагона не было намерения разрабатывать план защиты вооруженных силы США в Европе от возможного вторжения России.

"Мы не думали о том, что возможна переброска туда настолько больших сил, но ситуация изменилась после 2014 года", – рассказал экс-представитель США в НАТО Дуглас Льют. Проблемой номер один для армии США в Европе могут стать узкие дороги и ненадежная транспортная инфраструктура – слишком слабые мосты могут не выдержать веса американских танков. Не меньшие проблемы американским военным может создать европейская бюрократия. Войска союзников рискуют быть задержаны официальными паспортными контролерами ЕС и железнодорожными компаниями. Ранее выводы, сделанные в ходе учений, были подтверждены практикой. В 2017 году американское командование в Европе четыре месяца пыталось вернуть бронетранспортеры, задействованные в ходе учений в Грузии, на место их постоянной дислокации – в Германию. Экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес подчеркнул, что у американских военных должна быть возможность двигаться так же быстро или даже быстрее, чем Россия, только тогда они смогут стать "эффективной сдерживающей силой".

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Новости мира, Бюрократия, Войска, Европа, НАТО, Россия.
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