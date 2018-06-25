Нападение на ромский табор во Львове осудил президент ПАСЕ
Новости мира: Президент ПАСЕ М. Николетти осудил нападение на ромский табор во Львове, назвав инцидент "расистской атакой".
Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Мишель Николетти решительно осудил нападение на лагерь ромов под Львовом в ночь на воскресенье, сообщается на официальном сайте ассамблеи.
М.Николетти выразил соболезнования семье и друзьям погибшего и расценил произошедшее, как "расистскую атаку". Он призвал власти Украины "дать четкий сигнал о том, что нет безнаказанности за такое отвратительное насилие в отношении цыган".
Как сообщалось, один человек погиб и четверо получили ранения, в том числе 10-летний ребенок, вследствие нападения неизвестных на ромский табор на окраине Львова 23 июня поздно вечером в 23:25. Согласно сообщению, на табор, размещенный в лесном массиве на окраине города, напала группа неизвестных в масках. Ранения потерпевшим нанесли холодным оружием. Правоохранители задержали 8 человек, в том числе и организатора нападения; большинству задержанных 16-18 лет. Задержанные признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке "Трезвая и злая молодежь".