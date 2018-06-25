Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 25.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Ходатайство об условно-досрочном освобождении Балуха в Крыму отложили
Ходатайство об условно-досрочном освобождении Балуха в Крыму отложили
Новости: В Минфине спрогнозировали, грозит ли Украине дефолт
В Минфине спрогнозировали, грозит ли Украине дефолт
Новости: Свитолина сохранила позицию в чемпионской гонке WTA
Свитолина сохранила позицию в чемпионской гонке WTA
Новости: SpaceX заключила первый контракт на запуск Falcon Heavy
SpaceX заключила первый контракт на запуск Falcon Heavy
X

Правительство Италии запретило помогать беженцам

Беженцы
13:37 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Ответственность за беженцев итальянские власти отныне возлагают на ливийское правительство.

Итальянское правительство в это воскресенье запретило гуманитарным судам оказывать помощь беженцам в Средиземном море, перекладывая ответственность за это на ливийскую власть. Об этом информирует Reuters со ссылкой на итальянского министра внутренних дел Маттео Сальвини.

"Будет правильно, если вмешаются ливийские чиновники, как они делали уже не один день без вмешательства и препятствования со стороны неправительственных организаций", - говорится в заявлении итальянского министра.

По мнению итальянских чиновников, суда с беженцами находятся в территориальных водах Ливии, поэтому именно ее спасатели и должны заниматься данным вопросом. Испанская гуманитарная группа Proactiva Open Arms, корабли которой в воскресенье были недалеко от района, с которого поступил сигнал бедствия от беженцев, заявила, что ей со стороны Италии специально было приказано не помогать. Такой шаг последовал за отказом Италии принимать гуманитарные суда с беженцами в своих портах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Беженцы, Италия, Ливия, Маттео Сальвини, Средиземное море.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

СМИ: Коалиция Эрдогана получит более 50% в парламенте В Греции произошло землетрясение Летняя сессия ПАСЕ начинается в Страсбурге

Последние новости

Электрический суперкар Volkswagen I.D. Pikes Peak обновил рекорд на Пайкс-Пике Трамп: Мигранты вторгаются в нашу страну Рейтинг ATP: Надаль обошел Федерера в борьбе за первое место
Сегодня читают
01 Япония и Сенегал сыграли вничью на ЧМ-2018
02 ЧМ-2018: Колумбия в ярком стиле разгромила Польшу (Видео)
03 Специалист рассказал, что делать, если ужалила оса или пчела
04 Ученым удалось воссоздать облик Юлия Цезаря с помощью 3D-моделирования
05 ФИФА открыла дисциплинарное дело против представителей сборной Германии
Новости сегодня
14:11 Прогноз погоды на 26 июня: в какие регионы Украины придет жара
14:00 В Москве сотрудница супермаркета ударила покупателя батоном по голове
13:54 Минздрав: Украина обеспечена вакцинами
13:51 Игрок сборной Германии получил перелом носа в матче с Швецией
13:49 "ПриватБанк" предупреждает о мошеннических SMS-сообщениях
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эрдоган выиграл президентские выборы
Эрдоган выиграл президентские выборы
Новости: В Данию и Швейцарию назначены послы Украины
В Данию и Швейцарию назначены послы Украины
Новости: Сильные наводнения в Индии: дороги превратились в реки, есть жертвы
Сильные наводнения в Индии: дороги превратились в реки, есть жертвы
Новости: Меган Маркл допустила грубое нарушение этикета
Меган Маркл допустила грубое нарушение этикета
Добавить комментарий
0