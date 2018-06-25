Правительство Италии запретило помогать беженцам

Итальянское правительство в это воскресенье запретило гуманитарным судам оказывать помощь беженцам в Средиземном море, перекладывая ответственность за это на ливийскую власть. Об этом информирует Reuters со ссылкой на итальянского министра внутренних дел Маттео Сальвини.

"Будет правильно, если вмешаются ливийские чиновники, как они делали уже не один день без вмешательства и препятствования со стороны неправительственных организаций", - говорится в заявлении итальянского министра.

По мнению итальянских чиновников, суда с беженцами находятся в территориальных водах Ливии, поэтому именно ее спасатели и должны заниматься данным вопросом. Испанская гуманитарная группа Proactiva Open Arms, корабли которой в воскресенье были недалеко от района, с которого поступил сигнал бедствия от беженцев, заявила, что ей со стороны Италии специально было приказано не помогать. Такой шаг последовал за отказом Италии принимать гуманитарные суда с беженцами в своих портах.