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Европейские силы военного реагирования: 9 стран ЕС подписали соглашение

ЕС
21:40 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: Девять стран уже подписали план создания Европейских сил реагирования.

Министр обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik) в понедельник подписал в Люксембурге инициированный Францией план создания Европейских сил реагирования (ЕСР).

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства обороны, Франция наряду с Эстонией пригласила к участию в создании ЕСР еще ряд стран.

Документ подписали в понедельник также министры обороны Франции, Германии, Бельгии, Дании, Португалии, Испании, Голландии и Соединенного королевства.

"Цель инициативы - наладить более активное сотрудничество в отслеживании рисков, представляющих опасность для безопасности Европы, а также совместно развивать способность оперативно реагировать на кризисы", - подчеркнул Ю.Луйк.

Он отметил необходимость следить за угрозами для безопасности как на юге, так и на востоке Европы.

Кроме того Ю.Луйк встретился с министром обороны Франции Флоранс Парли. Министры подписали двустороннее межгосударственное техническое соглашение, предусматривающее практическое сотрудничество между вооруженными силами двух стран и предоставляемую Францией логистическую и техническую помощь в операции Barkhane в Мали.

Как сообщила Ф.Парли, идею создания сил решительно поддерживает президент Франции Эмманюэль Макрон. Инициатива предусматривает "совместное планирование работы в кризисных условиях, которые могут потенциально угрожать европейской безопасности", сказала министр в интервью газете Le Figaro.

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Новости мира, Европейские силы реагирования, ЕС, Юри Луйк.
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