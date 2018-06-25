Авария танкера в Нидерландах: пострадали сотни птиц
Новости мира: В Нидерландах в результате аварии танкера, произошла масштабная утечка нефти, поразившая сотни птиц.
Сотни лебедей, бакланов, гусей и чаек попали в разлив нефти после того, как танкер врезался в причал в порту Роттердама - крупнейшем порту Европы.
Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на BBC.
Корпус танкера Bow Jubail разбился, разлив 220 тонн нефти в гавань. Чиновники попытались сдержать разлив, а спасатели были перегружены количеством зараженных птиц.
Волонтеры собрались на площади, чтобы помочь очистить их. В воскресенье сотни птиц, покрытых нефтью, доставили в приюты для диких животных в Роттердаме, Гааге и Хук-ван-Холланд. Власть создала центр помощи на автостоянке в Мааслуисе.
Nog een paar foto’s vanaf de opvanglocatie in #Maassluis #Zwanen pic.twitter.com/ELRTsqP42l
— van Det Fotografie | infra in beeld | (@OliviervanDet) 24 июня 2018 г.
"Лебеди - довольно крупные птицы. Им нужно много места и много людей", - сказала пресс-секретарь центра Елске Тен Хаве.
Forse olielekkage na aanvaring schip vs steiger.. 200 ton stookolie in het water #3e #petroleumhaven pic.twitter.com/uFNwnHA2iG
— van Det Fotografie | infra in beeld | (@OliviervanDet) 23 июня 2018 г.
По меньшей мере 800 птиц были заражены в радиусе 10 км, говорится в сообщениях. Сотни до сих пор находятся в воде.
"Я еще не видел лебедя, не пораженного нефтью. Это настоящая катастрофа", - сказал советник центра Клод Вельтер.
Капитан порта заявил, что не помнит разлива такого масштаба за последнее десятилетие: "Роттердам был чистой гаванью до субботы, и мы хотим, чтобы так и оставалось".