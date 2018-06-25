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Авария танкера в Нидерландах: пострадали сотни птиц

Пострадали сотни птиц
21:21 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости мира: В Нидерландах в результате аварии танкера, произошла масштабная утечка нефти, поразившая сотни птиц.

Сотни лебедей, бакланов, гусей и чаек попали в разлив нефти после того, как танкер врезался в причал в порту Роттердама - крупнейшем порту Европы.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на BBC.

Корпус танкера Bow Jubail разбился, разлив 220 тонн нефти в гавань. Чиновники попытались сдержать разлив, а спасатели были перегружены количеством зараженных птиц.

Волонтеры собрались на площади, чтобы помочь очистить их. В воскресенье сотни птиц, покрытых нефтью, доставили в приюты для диких животных в Роттердаме, Гааге и Хук-ван-Холланд. Власть создала центр помощи на автостоянке в Мааслуисе.

"Лебеди - довольно крупные птицы. Им нужно много места и много людей", - сказала пресс-секретарь центра Елске Тен Хаве.

По меньшей мере 800 птиц были заражены в радиусе 10 км, говорится в сообщениях. Сотни до сих пор находятся в воде.

"Я еще не видел лебедя, не пораженного нефтью. Это настоящая катастрофа", - сказал советник центра Клод Вельтер.

Капитан порта заявил, что не помнит разлива такого масштаба за последнее десятилетие: "Роттердам был чистой гаванью до субботы, и мы хотим, чтобы так и оставалось".

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Новости мира, Лебеди, Нефть, Роттердам, Танкер.
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