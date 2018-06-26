Суд признал выборы мэра Кишинева несостоявшимися

Верховный суд Молдовы аннулировал результаты выборов мэра Кишинева, победу на которых одержал лидер партии "Платформа "Достоинство и правда"" Андрей Нэстасе.

Об этом передает собственный корреспондент Укринформа в Молдове.

Верховный суд после многочасовых дебатов оставил в силе решение Апелляционной палаты Кишинева, в соответствии с которым выборы признаны несостоявшимися. Решение ВС окончательное и обжалованию не подлежит.

Как заявил сам Андрей Нэстасе, решение суда политическое, и оно было принято под давлением властей. Представители правящей в стране коалиции во главе с Демократической партией категорически опровергли заявление Нэстасе.

Двумя днями ранее Апелляционная инстанция молдавской столицы оставила в силе решение суда первой инстанции, вынесшей вердикт о непризнании итогов голосования на выборах 3 июня нынешнего года.

Согласно вердикту суда, решение о непризнании выборов было принято из-за того, что в день голосования Андрей Нэстасе обнародовал на своей странице в социальных сетях видеообращение к избирателям с призывом прийти на избирательные участки и проголосовать. Обращение было квалифицировано судьями как "агитация в день выборов", что запрещено молдавским законодательством о выборах. С аналогичным обращением к избирателям обратился и оппонент Нэстасе, представитель Партии социалистов Ион Чебан.

Согласно итогам голосования (выборы состоялись 3 июня), за Андрея Нэстасе проголосовали 52% избирателей, а за представителя Партии социалистов Иона Чобану – около 48% граждан.

В настоящее время центральные улицы молдавской столицы заблокированы из-за протестов сторонников Андрея Нэстасе, требующих признать результаты выборов.

Тур досрочных выборов проводиться не будет, так как за год до очередных выборов мэра, намеченных на май 2019 года, законодательством запрещено проводить досрочные выборы.