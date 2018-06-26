Генсек ООН в Москве поднял вопрос украинских политзаключенных

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поднимал вопрос о задержанных в России украинских гражданах во время своего визита в Москву, заявил в понедельник на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Генеральный секретарь в курсе ситуации, касающийся украинских граждан, задержанных в России, и он обсуждал тему в ходе своих встреч на недавнем визите в Москву", - сказал Ф.Хак.

Такой ответ Ф.Хак дал на вопрос о ситуации с украинским режиссером Олегом Сенцовым, осужденном в РФ.

"Генеральный секретарь призвал обе стороны конструктивно работать над скорым разрешением этого вопроса", - добавил он.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил украинского режиссера О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.

14 мая 2018 года О.Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.