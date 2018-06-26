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Тереза Мэй поздравила Эрдогана по телефону

Реджеп Эрдоган
07:55 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: В телефонной беседе Тереза Мэй поздравила Реджепа Эрдогана с победой на выборах, подчеркнув важность британско-турецких отношений.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции и подчеркнула важность отношений двух стран. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы британского правительства.

"Премьер-министр сегодня вечером позвонила президенту Турции Эрдогану, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах", — говорится в распространенном коммюнике.

Т. Мэй "подтвердила важность двусторонних отношений между Соединенным Королевством и Турцией и выразила желание продолжать работать в партнерстве с президентом Эрдоганом и его правительством над общими приоритетами, включая сотрудничество в сферах безопасности, торговли и инвестиций, а также по Сирии и поддержки политического урегулирования на Кипре".

Досрочные президентские и парламентские выборы в Турции прошли 24 июня. Президентскую гонку выиграл Р. Эрдоган, набравший 52,5%, а его главный конкурент, кандидат от Народно-республиканской партии Мухаррем Индже, получил 30,7% голосов избирателей. В соответствии с принятыми ранее поправок в конституцию после официального обнародования результатов страна перейдет от парламентской к президентской форме правления.

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Новости мира, Великобритания, Победа, Поздравление, Реджеп Тайип Эрдоган, Тереза Мэй, Турция.
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