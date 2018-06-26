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ЕС обсудит антироссийские санкции

Санкции
13:05 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: На двухдневном саммите в Люксембурге европейские лидеры обсудят вопрос продления антироссийских санкций.

Экономические санкции ЕС против России, введенные после аннексии Крыма, должны быть продолжены - заявила в Люксембурге глава евросоюзной дипломатии Фредерика Могерини. Ограничения заканчиваются в конце июля. Зеленый свет для их продления должны дать европейские лидеры во время двухдневного саммита, который начнется в четверг в Брюсселе. Об этом сообщает "Польское радио".

До сих пор ЕС отстаивал позицию, что возможное смягчение санкций или их полная отмена зависит от выполнения минских соглашений о прекращении огня на востоке Украины. Как заявила Ф. Могерини, прогресса в этом вопросе нет - поэтому ЕС должен принимать определенные решения.

Хотя минские соглашения не выполняются, в прошлом случалось, что страны, которые имеют хорошие и тесные отношения с Россией, призывали к смягчению и даже снятию ограничений. Например, из-за санкций, введенных против России, экономика Франции развивается не так быстро, как могла бы. Об этом сказала посол Франции в Украине Изабель Дюмон. Последний такой призыв поступил из Италии, а для продолжения санкций необходимо единогласие. Если будет принято положительное решение, санкции против России будут продлены до конца января. 

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Новости мира, Евросоюз, ЕС, Люксембург, Россия, Санкции, Фредерика Могерини.
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