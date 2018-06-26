Президент Македонии отказывается переименовывать страну

Президент Республики Македония Герге Иванов отказался подписывать соглашение об изменении государственного названия. Об этом сообщает Reuters. Отказ президента подписать переименование вряд ли будет блокировать соглашение сам по себе: парламент, как ожидается, отменит это решение большинством голосов во втором голосовании.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев сказал, что уйдет в отставку, если соглашение не получит поддержки в обещанном референдуме. 20 июня парламент Македонии ратифицировал соглашение с Грецией о переименовании бывшей югославской республики. За решение проголосовали 69 депутатов 120-местном парламенте. 18 июня правительство Республики Македония приняло проект закона о ратификации соглашения с Грецией о переименовании страны. Примечательно, что в Европейском союзе соглашение о переименовании Македонии уже поздравили.

"Укрепление греко-македонских отношений является важным для Украины, учитывая традиционно дружеские отношения нашего государства с Македонией и Грецией, а также общие внешнеполитические приоритеты наших двух государств - европейской и евроатлантической интеграции", - подытожили в комментарии МИД.