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Финпомощь Украине: стало известно, какая страна ЕС проголосовала против

Совет Европейского Союза
16:03 Сегодня Телеграф

Новости мира: Венгрия единственная из стран ЕС проголосовала против финпомощи Украине.

Венгрия во вторник голосовала против выделения Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи.

Об этом свидетельствуют данные голосования Совета ЕС, сообщает Европейская правда.

Венгрия единственная из 28 стран ЕС, не поддержала решение о финпомощи во время голосования в Совете ЕС. Для выделения средств Украине единодушия не нужно было, достаточно было двух третей голосов.

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После сегодняшнего решения Европейская комиссия, консультируясь с Советом ЕС, подготовит меморандум о предоставлении финансовой помощи. Меморандум требует ратификации украинского парламента.

Формальное законодательное решение ЕС не открывает путь к немедленному выделении 1 млрд евро. Это произойдет после выполнения условий, которые будут прописаны в меморандуме.

Подробнее об условиях, при которых будут выделены средства, читайте в статье "Миллиард в обмен на е-декларации: ЕС уберет лес-кругляк из условий финансовой помощи Украине".

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Все по теме:

Новости мира, Венгрия, ЕС, Кредит, макрофинансовая помощь, Финпомощь Украине.
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