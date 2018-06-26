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В Вильнюсе введут налог для туристов

Вильнюс
17:56 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: pixabay.com

Новости мира: В столице Литвы с 1 июля введут новый туристический налог, который составит 1 евро в сутки.

В столице Литвы Вильнюсе с 1 июля 2018 года с гостей города будет взиматься налог в размере 1 евро с человека за ночь в отеле или другом туристском объекте размещения, сообщает портал Vilnius-Tourism.

"Начиная с 1 июля 2018 года, Вильнюс вводит туристический налог, который составляет 1 евро с человека за ночь. Он распространяется на всех гостей города, пользующихся услугами по размещению. Налог направлен на повышение конкурентоспособности, улучшение инфраструктуры туризма и отдыха Вильнюса", - говорится в сообщении.

Оплата будет производиться во время покупки номера отеля, в чеке налог будет указан отдельной строкой.

По данным портала, туристский налог не будет взиматься с больных, чье лечение оплачивает государство, с лиц младше 18 лет (и старше при подтверждении обучения в школе), с инвалидов (с уровнем работоспособности 0-40%). Также налог не будут платить лица, арендовавшие жилье в столице на длительный срок (от месяца) и группы лиц, сдающих в аренду десять или более комнат, для которых освобождение от уплаты действует до 1 января 2019 года.

Все больше городов и курортов вводят налог для туристов. Такой налог уже действует в популярных городах Германии, Италии, Испании, Балеарских островов, Голландии и Франции.

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Все по теме:

Новости мира, Вильнюс, Литва, Налог, Туристический сбор.
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