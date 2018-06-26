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В ЕС отложили старт переговоров о членстве с Албанией и Македонией

ЕС
22:10 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Страны ЕС отложили на год старт переговоров о членстве с Албанией и Македонией.

Министры иностранных дел стран ЕС отложили начало переговоров о вступлении с Албанией и Бывшей Югославской республикой Македония до лета 2019 года из-за сопротивления Франции, Нидерландов и Дании.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Ekathimerini.

Министры решили, что дадут зеленый свет началу переговоров в следующем году, а не сейчас, как этого хотела Греция на фоне исторического соглашения относительно изменения названия Македонии.

Сообщается, что глава МИД Греции Никос Котзиас хотел успокоить албанских и македонских коллег, однако три страны ЕС настаивают на больших реформах прежде чем переходить к дальнейшим шагам на пути к членству.

"Были две разные линии. С одной стороны, большинство из 25 членов, которые хотят открыть переговоры с Северной Македонией / БЮРМ и Албанией до лета 2019 года, а с другой - Дания, Франция и Голландия, которые хотят отложить переговоры", – заявил Котзіас.

"Я очень четко объяснил, что геополитическая и геостратегическая ситуация в регионе требует помощи этим странам, а не переноса. Я объяснил, что внутренняя ситуация в этих двух странах указывает на необходимость стабильности и безопасности, а не новых проблем ", - добавил он.

По данным одного из дипломатов, Нидерланды настаивают, что для начала переговоров о членстве в ЕС изменения названия недостаточно., а страны должны отвечать двум базовым критериям верховенства права и административной способности для начала переговоров.

"В конце концов, мы пришли к компромиссу, по которому открытие переговоров может начаться до лета 2019 года", - рассказал Котзиас.

Согласно выводам Совета ЕС, министры "соглашаются проложить путь к открытию переговоров о вступлении до июня 2019 года".

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Новости мира, Албания, ЕС, Македония, Совет Евросоюза.
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