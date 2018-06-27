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Могерини и Фриланд обсудили Украину

Христя Фриланд и Федерика Могерини
01:52 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Фриланд и Могерини поговорили об Украине.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд и Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Федерика Могерини пообщались перед конференцией о прогрессе реформ в Украине.

Об этом рассказали в МИД Канады.

"Министр и Высокий представитель Могерини обсудили вопросы общего беспокойства, такие как: кризис рохинджа в Мьянме, важность Совместного всеобъемлющего плана действий в отношении иранской ядерной программы, дело Мариам Момбейни и конференцию о прогрессе реформ в Украине", - сообщили в МИД.

Фриланд и Могерини также приняли участие в трехстороннем обеде вместе с Еврокомиссаром по вопросам торговли Сесилией Мальмстрем во время которого "подтвердили необходимость сохранения и восстановления основанного на правилах международного порядка, в том числе в торговле".

"Министр и представители ЕС выразили свою приверженность продолжению сотрудничества в защите и продвижении общих интересов и ценностей, таких как демократия и права человека, в том числе и гендерному равенству", - отметили во внешнеполитическом ведомстве Канады.

Как сообщалось ранее, главная цель конференции, которая пройдет в Копенгагене 27 июня, - ознакомить международных партнеров с достижениями Украины в проведении системных реформ, а также наметить дальнейшие направления взаимодействия и практической помощи Украине на этом пути.

Украинскую делегацию будет возглавлять премьер-министр Владимир Гройсман. Федерика Могерини вместе с Христей Фриланд и представителями десятков других стран примет в ней участие.

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Новости мира, Канада, Копенгаген, Федерика Могерини, Христя Фриланд.
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