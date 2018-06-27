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НАТО пересмотрит свою стратегию ВВС

ВВС НАТО
05:03 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Новая стратегия также станет основой для разработки доктрины воздушных сил, отметили в НАТО.

Североатлантический альянс объявил о создании новой стратегии Военно-воздушных сил НАТО, которая предусматривает реагирования как на современные, так и на возможные будущие вызовы безопасности стран-членов Альянса.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте НАТО.

"Воздушные силы НАТО должны быть способны защищаться от противников и быть готовыми к возрастающей роли кибер - и космических средств", - говорится в документе.

При этом отмечается, что стратегия разработана для ВВС впервые с 1949 года, хотя "авиация всегда играла ведущую роль в коллективной обороне НАТО, а также в процессе урегулировании кризисных ситуаций.

"В то время как мы принимаем меры для повышения боеготовности Вооруженных сил Альянса, новая стратегия поможет гарантировать, что ВВС Альянса остаются на лучшем мировом уровне, являются гибкими и готовыми к любому возможному применению", - приводится по этому поводу заявление пресс-секретаря НАТО Оани Лунгеску.

В новой стратегии изложены также современные и будущие условия для обеспечения безопасности, в которых будут задействованы союзные воздушные силы. В этой связи обращается внимание на усиление влияния на воздушные операции со стороны современных систем ПВО, электронных войн, кибер-нападений, а также на перегруженное воздушное пространство. Документ, кроме того, предусматривает применение специальных сил, военно-морского флота, подразделений кибер-безопасности для лучшей поддержки воздушных сил путем обеспечения разведывательной информацией, целевой поддержкой и оценкой поражений.

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Новости мира, ВВС, НАТО, ПВО, Стратегия.
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