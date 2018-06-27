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Мэй приветствовала экономические достижения Греции во время встречи с Ципрасом

Тереза Мэй и Алексис Ципрас
06:35 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: В августе 2018 Греция впервые с 2010 года должна будет самостоятельно выйти на финансовые рынки.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приветствовала экономические достижения Греции на своей первой встрече с главой правительства этой страны Алексисом Ципрасом, которая прошла во вторник в резиденции британского премьера на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне. Об этом сообщил представитель главы британского кабинета министров.

"Премьер-министр поздравила премьер-министра Ципраса с прогрессом, достигнутым греческой экономикой и важными шагами, принятыми на прошлой неделе в отношении продвижения Греции к выходу из программы экономической перестройки в августе. Лидеры согласились с тем, что, по мере того, как греческая экономика продолжает восстанавливаться, существует потенциал для более глубоких деловых связей в сферах энергетики, туризма, образования и судоходства", - сообщил сотрудник канцелярии главы британского правительства. 

Стороны также обсудили проблему нелегальных иммигрантов, с которой сталкивается Греция как пограничная страна ЕС. "Это - общая проблема, которая требует скоординированных и всеобъемлющих мер, включая те, которые могут быть приняты через последовательное осуществление соглашения между ЕС и Турцией. Премьер-министр сказала, что Соединенное Королевство продолжит играть свою роль в поддержании долгосрочного решения этой проблемы после того, как мы покинем ЕС. Она сказала, что Великобритания направит еще один быстроходный катер пограничных сил в Эгейское море для выполнения важных поисковых и спасательных операций", - информировал представитель Мэй.

Лидеры двух стран рассмотрели и вопросы, связанные с переговорами между Лондоном и Брюсселем об условиях Brexit, и согласились с тем, что дальнейшее партнерство между Великобританией и ЕС в сфере торговли и безопасности отвечает интересам и Лондона, и Брюсселя, и Афин. Еще одной темой диалога стали проблемы региона Восточного Средиземноморья, включая кипрское урегулирование. Как отмечается, в этом вопросе Ципрас отметил конструктивную роль Великобритании в качестве одного из гарантов этого урегулирования. Стороны также обсудили проблематику греко-турецких отношений, согласившись с тем, что продолжение диалога Афин и Анкары является важным инструментом региональной стабильности. 

"В заключении премьер-министр вновь заявила о том, что международному сообществу необходимо поддерживать базирующуюся на нормах международную систему, в том числе путем критики и принятия соответствующих мер на злонамеренные действия России", - сообщил представитель Терезы Мэй.

Напомним, 22 июня еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси на пресс-конференции сообщил, что финансовый кризис вокруг Греции, которая длилась восемь лет, завершена. Еврогруппа утвердила завершения программы макрофинансовой помощи Греции, продлив на 10 лет сроки погашения кредитов EFSF (стабфонда зоны евро) и согласовала выделение последнего транша помощи стране в 15 млрд евро. 

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Новости мира, Алексис Ципрас, Великобритания, Греция, Тереза Мэй.
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