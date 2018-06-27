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США будут поставлять Польше сжиженный газ

PGNiG и Venture Global LNG подписали контракт о поставках СПГ
09:51 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: neftegaz.ru

Новости мира: Польская компания PGNiG подписала с американцами 20-летний контракт на поставку сжиженного газа.

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG подписала в Вашингтоне 20-летнее соглашение с американскими фирмами Venture Global LNG i Port Arthur LNG о базовых условиях поставки сжиженного газа из США в Польшу.

Ожидается, что с 2023 года Польша будет получать ежегодно 2 млн тонн газа LNG, который после регазификации составит порядка 2,7 млрд кубометров газа.

"Согласно договоренности, стороны будут вести переговоры по конкретным пунктам 20-летнего соглашения о закупке компанией (PGNiG) ежегодно 2 млн тонн LNG, что равно после регазификации 2,7 млрд куб. природного газа", - говорится в сообщении польской компании.

Председатель правления PGNiG Петр Возняк заявил на этот счет, что закупка американского газа позволит Польше диверсифицировать источники поставок газа, а также расширить возможности польской компании как глобального игрока на рынке LNG. В частности, польская компания получит возможность перепродавать американский газ на международных рынках.

Поставки газа будут вестись с LNG терминала в Порт Артур в Техасе. 

Польская PGNiG в прошлом году уже закупила у американской компании Cheniere Energy на спотовом рынке одну партию сжиженного газа, танкер с которым прибыл в Польшу в июне прошлого года. Кроме того, в ноябре прошлого года PGNiG подписала среднесрочное соглашение с американской Centrica LNG Company Ltd. о девяти поставках сжиженного газа.

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Новости мира, PGNIG, Польская компания PGNiG, Польша, Сжиженный газ.
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