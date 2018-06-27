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ОЗХО теперь уполномочены называть исполнителей химических атак

ОЗХО
20:22 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: ОЗХЗ в Гааге предоставили право называть виновных в химических атаках.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила право называть исполнителей химических атак.

Об этом пишет Reuters.

За соответствующее решение в ходе специального заседания в Гааге проголосовали две трети государств-членов организации (82/24).

Инициатором голосования выступила Великобритания. Вопрос приобрел особую актуальность после совершения химических атак в Сирии и Ираке, а также применения химического оружия против российского экс-шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери в марте 2018 года.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что голосование позволит ОЗХО "не только идентифицировать применение химического оружия, но и указать пальцем на организацию, государство, которое, по их мнению, несет ответственность."

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Все по теме:

Новости мира, Великобритания, Гаага, ОЗХО, Отравление в Солсбери, Химические атаки.
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