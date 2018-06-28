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Вотум недоверия правительству Румынии не был утвержден парламентом

Румыния
00:31 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости мира: Инициаторами законопроекта о вотуме недоверия правительству были Национал-либеральная партия и Союз за спасение Румынии.

Законопроект о вотуме недоверия правительству Румынии под руководством Виорики Дэнчилэ не был утвержден парламентом.

За отставку правительства проголосовали 166 (из 465) депутатов, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

Бывший президент Румынии, лидер партии "Народное движение" Траян Бэсеску назвал законопроект о вотуме недоверия "ошибкой оппозиционных партий, так как, прежде чем зарегистрировать законопроект, оппозиция обязана была заручиться поддержкой большинства депутатов парламента".

Аналогичное мнение высказал и экс-премьер Румынии, депутат парламента Виктор Понта.

Для отставки правительства необходимы были голоса не менее 233 (из 465) депутатов парламента, в то время как оппозиция располагает около 170 голосами.

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Новости мира, Виорика Дэнчилэ, Вотум недоверия, Румыния, Траян Бэсеску.
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