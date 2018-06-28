У берегов Норвегии на немецком фрегате взорвалась ракета (Видео)

На корабле зафиксированы серьезные повреждения, двое человек получили ранения. Причина сбоя неясна. На немецком фрегате Саксония во время запуска ракеты произошел сбой, в результате которого ракета взорвалась. Об этом в среду, 27 июня сообщает Лига Новости. Пострадали два солдата, им оказали медицинскую помощь, и они продолжают службу. При этом на самом корабле есть значительные повреждения - более точно материальный ущерб оценят уже в порту. Отмечается, что перед запуском никаких дефектов не было выявлено, ракета прошла техническую проверку. Ранее такую же ракету уже успешно запустили. Фрегат во время инцидента находился у берегов Норвегии.