Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 28.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина направила очередную ноту протеста России
Украина направила очередную ноту протеста России
Новости: ПАСЕ призвала РФ освободить украинских политзаключенных
ПАСЕ призвала РФ освободить украинских политзаключенных
Новости: Украинская легкоатлетка победила на соревнованиях во Франции с личным рекордом
Украинская легкоатлетка победила на соревнованиях во Франции с личным рекордом
Новости: Астрономы нашли на Сатурне сложную органику
Астрономы нашли на Сатурне сложную органику
X

Франция увеличит оборонный бюджет

Французская армия
15:15 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: Депутаты французского Сената проголосовали за увеличение военного бюджета Франции до 2% от ВВП.

Сенат Франции в четверг подавляющим большинством голосов одобрил законопроект о военном планировании на период с 2019 по 2025 год, который предусматривает увеличение расходов на оборонный бюджет до 2% ВВП, сообщает газета Figaro. За принятие законопроекта проголосовали 326 сенаторов, против - 14. Накануне Национальная ассамблея Франции также поддержала этот законопроект.

В феврале правительство Франции объявило о планах наращивания военных расходов к 2025 году до 50 млрд евро. Предполагалось, что средства будут выделены на замену устаревших бронетранспортеров, строительство самолетов и кораблей-заправщиков, модернизацию ядерного арсенала. Вместе с тем, ранее в июне министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что Парижу следует увеличить инвестиции в военно-космическую отрасль. По ее словам, "космос - это важная область, в которой действительно могут со временем возникнуть случаи конфронтации".

Президент США Дональд Трамп в свою очередь неоднократно заявлял, что стремление НАТО добиться от своих членов выделения, по меньшей мере, 2% ВВП на оборону - это необходимый минимум для обеспечения безопасности. Канцлер ФРГ Ангела Меркель со своей стороны заявляла, что Германия остается приверженной цели - к 2024 году довести расходы на оборону до 2% ВВП.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Бюджет, ВВП, Евросоюз, Оборона, Сенат, Франция.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

ОЗХО теперь уполномочены называть исполнителей химических атак Варшава не поддерживает повышение уровня диалога с Москвой В Чехии президент назначил новое правительство

Последние новости

"Укрзализныця" начинает обновление парка пригородных поездов Трансфер Ярмоленко: в Боруссии рассказали о трансферных планах клуба Веселые комиксы, от которых можно смеяться до упаду
Сегодня читают
01 Сборная Германии определилась с главным тренером после ЧМ-2018
02 Еще одна отставка тренера на ЧМ-2018
03 Ким Кардашьян опубликовала полуголую фотографию, нарушив свое обещание
04 "Челси" предложил € 23 млн за лидера сборной России
05 "Падение Германии": реакция немецких СМИ на вылет своей сборной с ЧМ-2018
Новости сегодня
16:07 Полиция Киева задержала похитителей сына дипломата из Ливии
16:02 Мертвых пациентов "лечили" в Буйнакске
15:56 Марк Уолберг получит главную роль в новом фильме от Netflix
15:53 Менеджер Уайлдера назвал сильные стороны Поветкина
15:52 Посмейтесь от души: вечерние анекдоты 28 июня
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки
Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки
Новости: ГСЧС на 29 июня объявила штормовое предупреждение
ГСЧС на 29 июня объявила штормовое предупреждение
Новости: Членство Украины в ЕС и НАТО: Порошенко анонсировал изменения в Конституцию
Порошенко анонсировал изменения в Конституцию
Новости: День Конституции Украины 2018: поздравления на украинском языке
День Конституции Украины 2018: поздравления на украинском языке
Добавить комментарий
0